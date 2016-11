Fahrzeugversteigerung in Berlin - Vom Golf III bis zum Jaguar X-Type ist alles dabei

17.11.16 | 21:46 Uhr

Das Bezirskamt Lichtenberg versteigert am Freitag wieder 450 herrenlose Fahrzeuge. Einen Schönheitspreis haben sie nicht verdient, aber das eine oder andere Schnäppchen dürfte dabei sein. Los geht's bei 100 Euro. Von Daniel Marschke



Am Freitag ist es wieder soweit: Das Bezirksamt Lichtenberg lädt zur Fahrzeugversteigerung ein. Unter den Hammer kommen alle möglichen Kraftfahrzeuge, die offenbar keinen Besitzer mehr haben. Vom Golf bis zum Jaguar, vom Brummi bis zum Wohnwagen ist alles dabei, was der Markt so hergibt, und auch Motorräder werden versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro, gesteigert wird in 50-Euro-Schritten.



Wer Auto monatelang stehen lässt, riskiert Bußgeld



Wer Auto monatelang stehen lässt, riskiert Bußgeld

Zur Versteigerung kommen Fahrzeuge, die offenbar keinen Halter mehr haben. Selbst, wenn der TÜV noch gültig ist, kann es sein, dass irgendwann die Polizei auf das Fahrzeug aufmerksam wird: "Wenn ein Auto am Straßenrand steht und monatelang nicht mehr bewegt wird, erfüllt es nicht mehr seinen ursprünglichen Zweck", sagt Steffen Krefft, der im Berliner Bezirk Lichtenberg das "Amt für regionlisierte Ordnungsaufgaben" leitet und für die Fahrzeugversteigerung verantwortlich ist. Wenn sich herausstellt, dass die Kennzeichen nicht mehr gültig sind oder Mängel nicht beseitigt werden, führt das zu einem gelben Punkt auf der Windschutzscheibe - verbunden mit dem Hinweis, das Auto unverzüglich von öffentlichem Straßenland zu entfernen. Auch abgelaufene Kurzkennzeichen oder fehlender TÜV führen haben einen gelben Punkt zur Folge - verbunden mit einer Geldbuße in Höhe von 400 Euro.

Jedes Jahr 20.000 Anzeigen wegen herrenloser Fahrzeuge

Immer wieder komme es auch vor, dass Fahrzeughalter ihre Versicherung nicht mehr bezahlen, so dass die Versicherungsunternehmen Anzeige erstatten, sagt Krefft. Die Polizei mache sich dann auf die Suche nach dem Fahrzeug und beseitige das amtliche Siegel, wodurch das Kennzeichen automatisch ungültig wird. "Ohne Versicherung zu fahren, ist kein Kavaliersdelikt", sagt Krefft. Bei einem Unfall könne zum Beispiel ein Personenschaden mit hohen Haftungssummen entstehen: "Das übernimmt dann keine Versicherung." Wer einen gelben Punkt bekommen hat und sein Auto nicht beseitigt, muss damit leben, dass es bald darauf abgeschleppt wird. Meldet sich der Halter dann immer noch nicht, erfolgt nach Ablauf einer weiteren Frist "die Verwertung durch öffentliche Versteigerung". Die Zahl entsprechender Verdachtsfälle sei so hoch, dass die Polizei jedes Jahr über 20.000 Anzeigen wegen herrenloser Fahrzeuge erstatten muss, sagt Krefft. In den meisten Fällen lasse sich der Besitzer zwar ausfindig machen, doch rund 2.000 Fahrzeuge kommen Jahr für Jahr in die Versteigerung.

"Wir machen hier Blech zu Papier"

"Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro, aber durchschnittlich erlösen wir pro Fahrzeug zwischen 400 und 700 Euro", erläutert der Auktionschef und freut sich über regelmäßige Einnahmen für die Landeskasse. "Wir machen hier Blech zu Papier", sagt Krefft und meint damit die Geldscheine, die bei den Auktionen eingenommen werden. Auch an diesem Freitag stehen wieder rund 450 Fahrzeuge zur Versteigerung. Dazu hat das Bezirksamt Lichtenberg auf seiner Website eine Liste mit Fahrzeugmerkmalen und Fotos veröffentlicht. Wer mitbieten will, kann die Autos, Wohnwagen, Anhänger, LKWs und Zweiräder ab 9.00 Uhr auch persönlich in Augenschein nehmen - auf einem Stellplatz im Ortsteil Schönwalde in Wandlitz. Die Versteigerung erfolgt dann ab 13.30 im BVV-Saal des Bezirksamtes Pankow.



In Lichtenberg kommen 450 Fahrzeuge unter den Hammer

Vom familientauglichen Renault Trafic (Erstzulassung 2007, 145 PS) ...

... bis zum luxuriösen Jaguar X-Type 2.0 Diesel (Baujahr 2004, 130 PS) ist alles dabei, was der Markt so hergibt.



Selbst so ein Graffiti-verzierter LKW von MAN kommt unter den Hammer. Ein schier unverwüstlicher Diesel, der gerade einmal 288.000 Kilometer auf der Uhr hat und seinem künftigen Besitzer noch lange Freude machen dürfte.

Ein echtes Schnäppchen könnte auch dieser Knaus-Wohnwagen "Azur 380" werden. Gerade einmal 32 Jahre alt, lädt er zu gemütlichen Fahrten quer durch die Mark Brandenburg ein - und darüber hinaus. Alles was man dazu braucht, ist eine Anhängerkupplung.



Auch dieser VW Golf III von 1993 könnte noch ein treuer Begleiter werden: Mit soliden 75 PS ist er ausreichend motorisiert und bietet genügend Platz für den Single oder eine kleine Familie.

Zugegeben, dieses Fahrzeug bedarf einer intensiven Wäsche. Doch dann könnte sich dieser erst 16 Jahre alte Volvo S 40 (mit Klimaanlage, Automatik und 122 PS) als wahres Schnäppchen erweiesen ...

... während dieser 500er-Mercedes seine besten Zeiten wohl hinter sich haben dürfte. Der Vorbesitzer dieser S-Klasse scheint es mit dem Tieferlegen etwas übertrieben zu haben, und Rost hat er auch. Auf der Plus-Seite: Lederausstattung, Sitzheizung und 305 PS.



Und dann diese italienische Schönheit: Die Ducati Monster Black, laufende Auktionsnummer 101, kommt mit rot lackiertem Stahlrohrrahmen daher. Technisch muss die Gute wahrscheinlich etwas auf Vordermann gebracht werden, aber für einen Liebhaber der edlen Zweiräder aus Bologna dürfte sich der Aufwand allemal lohnen. | Weitere Bildergalerien

Privatleute dürfen auch mitbieten - aber nur unter bestimmten Voraussetzungen

Und wer kauft solche Fahrzeuge? "Wir haben hier hauptsächlich Händler, aber auch Fahrzeugverwerter", sagt Krefft. Viele der Autos gehen dabei offenbar nach Osteuropa: "Es kann schon mal sein, dass ein polnischer Händler 20 Autos ersteigert", berichtet Krefft. Auch türkisch- und arabisch-stämmige Händler aus Berlin seien zahlreich vertreten. "Die verkaufen die Autos dann auf den einschlägigen Gebrauchtwagenmärkten" - vorausgesetzt, sie sind verkehrstüchtig, andernfalls müssten sie vorher instandgesetzt werden. "Ob die Autos fahren, wissen wir nicht", sagt Krefft. "In der Regel sind ja gar keine Schlüssel vorhanden." Trotzdem ist der Andrang so groß, dass das Bezirksamt die Zahl der Auktionsteilnehmer auf maximal 150 begrenzt hat. Übrigens können auch Privatleute mitbieten, aber Vorsicht: Wer ein Auto ersteigern will, um es als Ersatzteillager für ein baugleiches Modell zu verwenden, ist falsch gewickelt - denn die Verwertung ist ausschließlich zertifizierten Autoverwertern vorbehalten. Privat lässt sich ein solches Auto also nur verwenden, wenn man es wieder instandsetzt. Es "auszuschlachten", wäre dagegen strafbar.