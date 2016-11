Autofahrer müssen sich weiter gedulden: Der Gleimtunnel zwischen Mitte und Pankow bleibt vielleicht noch bis Januar gesperrt. Das sagte Pankows Baustadtrat Jens-Holger Kirchner am Mittwoch rbb|24. An der Brücke liegt es aber nicht. Die ist laut Gutachten sicher.

Sintflutartiger Regen setzte Ende Juli den Gleimtunnel unter Wasser - doch der mehr als 100 Jahre alten Brücke konnten die Wassermassen offenbar nichts anhaben. So steht es in einem Gutachten, das der Pankower Baustadtrat Jens-Holger Kirchner (Bündnis90/Die Grünen) in der kommenden Woche der Öffentlichkeit vorstellen will. "Eigentlich könnten wir den Gleimtunnel sofort wieder öffnen", sagte Kirchner am Mittwoch rbb|24.