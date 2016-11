Zivilbeamte der Polizei haben am Sonntagabend ein illegales Autorennen in Berlin-Reinickendorf beendet.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, lieferten sich ein BMW- und ein Mercedesfahrer in der Markstraße an der Kreuzung zur Pankower Allee mit hoher Geschwindigkeit ein Rennen. Als die beiden gestoppt wurden, stellte sich heraus, dass der 24-jährige BMW-Fahrer keinen Führerschein besitzt. Zu einem Unfall kam es nicht.

Wie die Polizei dem rbb mitteilte, werden beide Fahrer nun Bußgelder wegen der Ordnungswidrigkeiten bezahlen müssen. Zudem wird es ein Verfahren gegen den 24-jährigen geben, weil er ohne Führerschein unterwegs war.