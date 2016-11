Die Berliner Polizei hat "ein ganz mieses Gefühl". Am Montag hat sie einen Fahndungsaufruf gestartet, in dem sie vor einer "rot leuchtenden Hieb- und Stichwaffe" warnt. Damit sucht sie nach Darth Vader. Und die Berliner suchen mit.

Die Polizei sucht vor einem Mann undefinierbaren Alters, der unter Atembeschwerden und Jähzorn leidet. Dazu der Hinweis: "Des Weiteren ist die Macht mit ihm." Tatsächlich hielten einige Berliner den Gesuchten wenig später fest - per Smartphone-Kamera.



Die ersten Fotos zeigten Darth Vader an der Currywurstbude, am Potsdamer Platz oder vor dem Reichstag.



Die Berliner Polizei-Pressestelle bezeichnet die Fahndung nach Darth Vader bisher als "Challenge". Es ist davon auszugehen, dass die Polizei mit diesem PR-Gag Nachwuchs sucht. Anlass für die Aktion ist wohl der Vorverkaufsstart von "Rogue One", eines Star Wars-Spin Offs.