Toter Schwan im Landwehrkanal - Erster Fall von Vogelgrippe in Berlin

18.11.16 | 20:58 Uhr

Die Vogelgrippe hat Berlin erreicht: Im Landwehrkanal in Friedrichshain-Kreuzberg fand die Wasserschutzpolizei einen toten Schwan, der mit dem Virus H5N8 infiziert war. Ab sofort gilt eine flächendeckende Stallpflicht. Um den Fundort herum wurde ein Sperrkreis gezogen.

Die sogenannte Geflügelpest hat Berlin erreicht. Beamte der Wasserschutzpolizei fanden im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen Schwan, der mit dem Vogelgrippe-Virus H5N8 infiziert war, teilte teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Freitagabend mit. Das Tier war bereits verendet und trieb im Landwehrkanal auf Höhe der Baerwaldbrücke in Kreuzberg. Der Fund hat zur Folge, dass in der Hauptstadt ab sofort verschärfte Schutzbestimmungen gelten.

Hunde und Katzen vorsichtshalber nicht frei laufen lassen

So verfügten die Veterinär-Ämter der Bezirke mit sofortiger Wirkung eine allgemeine und flächenndeckende Stallpflicht. In Berlin gehaltenes Geflügel darf ab sofort nur noch in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden. Einige Bezirke hatten die Stallpflicht bereits verhängt. Zudem wurde die Durchführung von Geflügelausstellungen und -märkten untersagt. Auch für Anwohner wird der erste Vogelgrippe-Fall Konsequenzen haben: Rund um den Fundort des Schwans wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von drei Kilometern gezogen. Innerhalb dieses Kreises, der im Süden bis aufs Tempelhofer Feld reicht, sollten Hunde- und Katzenbesitzer ihre Tiere vorsichtshalber nicht frei herumlaufen lassen. In den kommenden 21 Tagen dürfen Vögel, die in diesem Gebiet gehalten werden, sowie auch Bruteier nicht "verbracht" werden. Ein weiter Sperrkreis hat einen Radius von zehn Kilometern. Dort gilt eine Frist von 15 Tagen.

Auch in Brandenburg gilt Stallpflicht

In Brandenburg gibt es schon seit einigen Tagen eine Stallpflicht. Sie gilt flächendeckend für Hühner, Gänse, Enten und Puten in den Landkreisen Barnim, Havelland, Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Uckermark. In fast allen restlichen Landkreisen gilt die Maßnahme nur in ausgewiesenen Risikogebieten, so unter anderem in einigen Ortsteilen von Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Märkisch-Oderland, Oberspreewald-Lausitz und Oder-Spree, oder etwa in der Stadt Beelitz (Potsdam-Mittelmark) und im Teichgebiet Peitz (Spree-Neiße). Eine detaillierte Auflistung hat das Brandenburger Ministerium für Verbraucherschutz im Internet veröffentlicht.

Die ersten Fälle von Vogelgrippe waren Anfang November in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg gemeldet worden. In diesen Bundesländern gilt deswegen schon länger eine Stallpflicht. Auch an der deutsch-polnischen Grenze bei Stettin waren infizierte Tiere entdeckt worden.

Infektionsrisiko für den Menschen ist äußerst gering