Am Autobahndreieck Havelland haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen.



Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Vorfall an der A24 mehrere Fahrzeuge getroffen und beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand. Betroffen waren vier Lastwagen und ein Reisebus.



Die Unbekannten haben den Angaben zufolge vier Leitpfosten, einen Pflasterstein und ein Verkehrszeichen auf die Autobahn geworfen. Sie konnten entkommen.