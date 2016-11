Der Neurolge Ulrich Dirnagl wird mit dem Berliner Wissenschaftspreis 2016 ausgezeichnet. Das teilte das Universitätsklinikum Charité am Montag mit. Den mit 40.000 Euro dotierten Preis erhält der Wissenschaftler, der seit 1993 an der Berliner Charité tätig ist, für seine Forschungen im Bereich Schlaganfall.

Vorstandsvorsitzender Karl Max Einhäupl zeigte sich über die Ehrung erfreut. Ulrich Dirnagl sei eine treibende Kraft in der Forschung und ein Meinungsbildner, der neue Forschungsfelder in den Neurowissenschaften erschlossen und geprägt habe, so Einhäupl.

Der gebürtige Münchner und sein Team entdeckten beispielsweise, dass ein Schlaganfall das Immunsystem beeinträchtigen kann. Daraus können neue therapeutische Ansätze entwickelt werden, um Folgeerkrankungen wie Lungenentzündungen zu verhindern.

Ulrich Dirnagl studierte zunächst Medizin an der Ludwigs-Maximilians-Universität München und war dort wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Neurologie. Anschließend lehrte er in den Vereinigten Staaten an der Cornell University. 1993 kehrte er zurück nach Deutschland an die Charité und leitet dort seit 1999 die Abteilung Experimentelle Neurologie. Außerdem ist er Direktor des Centrums für Schlaganfallforschung (CSB).