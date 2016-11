Vorfall in Neuruppin

Ein volltrunkener 14-Jähriger ist in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) bewusstlos auf einem Gehweg entdeckt worden. Eine Passantin hatte den Jungen gefunden und sofort die Rettungskräfte alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Er kam umgehend in eine Klinik.