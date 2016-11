250-Kilogramm-Bombe in Zehlendorf entdeckt

In Berlin-Zehlendorf ist am Donnerstag eine Fliegerbombe entdeckt worden, die noch im Laufe des Tages entschärft werden soll. Das Behring-Krankenhaus sowie mehrere Schulen müssen eventuell evakuiert werden.

Auf einer Baustelle in Berlin-Zehlendorf ist am Donnerstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde sie in der Johannesstraße entdeckt.

Laut Polizei laufen zurzeit die ersten Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen. Wie viele Menschen die Häuser verlassen müssen, ist noch unklar.