In einem achtgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Dahlem hat es am Dienstagabend ein Feuer gegeben. Fünf Menschen wurden verletzt; sie mussten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.



Das Feuer war in einer der obersten Wohnungen ausgebrochen und hatte schnell auf das Dach übergegriffen. 35 Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.