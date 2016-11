Friedhöfe klagen über Schäden durch Wildtiere - Trauerkranz als Futterspender

05.11.16 | 09:55 Uhr

Rehe knabbern am Trauerkranz, Kaninchen futtern die Grabblumen und Wildschweine pflügen durch die Rasenflächen: Den Friedhöfen in Brandenburg machen Wildtiere stark zu schaffen. Auf dem Südwestfriedhof in Stahnsdorf sollen auch in diesem Winter Jäger die Zahl der Störenfriede dezimieren.



Viele Friedhöfe in Brandenburg leiden massiv unter Schäden durch Wildtiere. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.



Insbesondere der mit 206 Hektar landesweit größte und bundesweit zweitgrößte Friedhof, der Südwestkirchhof in Stahnsdorf, wird regelmäßig von den ungebetenen Besuchern heimgesucht, wie Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt mitteilt. "Ganzjährig entstehen große Schäden an Ziergehölzen, Saisonbepflanzungen und Blumenschmuck Schaden durch Verbiss der Rehe oder Aufbruch durch Schwarzwild", sagte er.



Den finanziellen Schaden könne er dabei zwar nicht beziffern, es sei aber auch ein enormer Imageschaden für den berühmten Friedhof. "Wenn Trauernde nach einer Beisetzung an das Grab treten und nach wenigen Stunden abgefressene Blumengebinde vorfinden, ist dies außerordentlich schmerzhaft", so Ihlefeldt.

Immer mehr Schwarzwild unterwegs

Ihlefeldt zufolge werden die Schäden immer größer, weil die Schwarzwildpopulation massiv gestiegen sei und die Wildtiere die Scheu vor dem Menschen verloren hätten. Ein solider Ersatz für die an vielen Stellen durchlässige Umfriedung des Areals würde aber mit gut 400.000 Euro die finanziellen Möglichkeiten der Verwaltung überschreiten. Um die Schäden längerfristig begrenzen zu können, rücken insbesondere den größeren Wildtieren regelmäßig die Jäger zu Leibe. "Jedes Jahr beantragen wir die Ausnahmegenehmigung zur Bejagung", sagt Olaf Ihlefeldt. Denn Friedhöfe seien wie Wohngebiete befriedete Bereiche, in denen eigentlich nicht gejagt werden dürfe.



Neben dem ganzjährigen Einsatz von "Freizeitjägern" gebe es mindestens zweimal im Jahr großangelegte Ansitzdrückjagden zur Minimierung des Wildbestandes. "Auch in der kommenden Wintersaison 2016/2017 werden wir Jagden organisieren müssen", kündigte Ihlefeldt an.

Kirche muss für die Schäden aufkommen

Auf dem Ostkirchhof Ahrensfelde, der ebenfalls der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz unterstellt ist, treten einem Sprecher zufolge besonders Schäden durch Rehwild auf. "Die Tiere sind ganzjährig aktiv und richten vor allem Schäden an den Bepflanzungen und an den Blumensträußen auf den Grabstätten an", sagt der Sprecher.



Als Eigentümer müsse die Kirche neben den Kosten für die Sicherung des Zaunes auch jene für die Schadensbeseitigung auf dem über 25 Hektar großen Friedhofsgelände tragen. "Verwüstete Gräber müssen allerdings auf Kosten der Nutzungsberechtigten hergerichtet werden", sagt der Sprecher mit Hinweis auf das Kirchgesetz.

Kaninchen buddeln sich durch