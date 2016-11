Das erste stationäre Kinderhospiz in Brandenburg wird in Burg (Spree-Neiße) entstehen. Darüber hat der Bauherr, der Johanniter-Regionalverband, am Freitag informiert. Mit dem Bau des Hauses soll in einem Jahr begonnen werden.



Anders als ein Erwachsenenhospiz, soll das Haus "Pusteblume" kein Sterbehaus für Kinder sein, wie Projektleiter Roland Hauke dem rbb erklärte. In Ausnahmefällen könne es zwar dazu kommen, so Hauke weiter, Ziel sei es aber, dass schwerstkranke Kinder, für die keine Aussicht auf Heilung mehr besteht, in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause sterben.