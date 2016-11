Video: Brandenburg aktuell | 09.11.2016 | Phil Beng

Experten mahnen zur Wachsamkeit - Brandenburg bereitet sich auf die Vogelgrippe vor

09.11.16 | 18:39 Uhr

Während sich im Landkreis Oder-Spree ein erster Verdacht auf Vogelgrippe nicht bestätigt hat, wurden im Barnim bereits die Auflagen für Geflügelhalter verschärft. Ein Brandenburger Amtstierarzt empfahl Kleintierhaltern gar, sofort zu schlachten.



Das Land Brandenburg bereitet sich auf einen möglichen Ausbruch der Vogelgrippe vor. Der Landkreis Barnim erinnerte in diesem Zusammenhang am Mittwoch noch einmal an die Geflügelpestverordnung. Danach darf Geflügel, das nicht in Ställen gehalten wird, keinen Kontakt zu Wildtieren haben. Futtertröge müssen entsprechend gesichert werden. Der Amtstierarzt von Oder-Spree, Thomas Maczek, empfahl Kleintierhaltern gar, sofort zu schlachten, ehe es zu spät sei.

Entwarnung im Landkreis Oder-Spree

Dagegen hat sich ein erster Verdacht auf Vogelgrippe-Fälle im Landkreis Oder-Spree nicht bestätigt. Wie das Brandenburger Verbraucherschutzministerium am Mittwoch dem rbb mitteilte, führte eine zweite Untersuchung bei einem Geflügelhalter zu einem negativen Ergebnis. Zunächst hatte es bei einer Routineuntersuchung vor einer Geflügelschau serologische Auffälligkeiten in dem Bestand des Züchters gegeben.

Dem Ministerium zufolge gab es keine toten Tiere oder Erkrankungen. Die Staatssekretärin Anne Quardt rief im rbb aber zur Vorsicht auf, sollte ein toter Vogel gefunden werden. Bürger sollten dies dem zuständigen Ordnungsamt melden und das Tier keinesfalls berühren, sagte Quardt. Hundehalter sollten zudem ihre Tiere am Wasser möglichst an der Leine führen.

Konferenz der Amtstierärzte am Donnerstag

Auch der Amtstierarzt der Uckermark, Dieter Saß, rief nach den Vogelgrippe-Fällen im nahegelegenen polnischen Stettin weiter zur Wachsamkeit auf. Auch wenn noch keine positiven Befunde aufgetreten seien, erkenne man die Gefahr für den Landkreis, sagte Saß dem rbb. Er forderte die Tierhalter auf, zunächst selbst für die Sicherheit der Geflügelbestände zu sorgen.

Am Donnerstag wollen zudem alle Amtstierärzte des Landes in einer Konferenz beraten, ob über ganz Brandenburg eine Aufstallpflicht für Geflügelverhängt werden muss. Die gefährliche Variante der Vogelgrippe, H5N8, wurde in den vergangenen Tagen außer bei Wildvögeln in Polen unter anderem auch in Schleswig-Holstein und am Bodensee entdeckt. Experten gehen von einem Zusammenhang mit dem aktuellen Vogelzug aus.

Bisher keine H5N8-Infektionen beim Menschen

Das Vogelgrippe-Virus H5N8 kann in unterschiedlich gefährlicher Form auftreten. Ein hoch pathogenes Influenzavirus H5N8 wurde nach Auskunft des FLI erstmals Anfang 2014 in Südkorea bei Geflügel und Wildvögeln nachgewiesen. Dort habe es diverse Ausbrüche gegeben, mehrere Millionen Vögel seien sicherheitshalber getötet worden. Im Zuge der Ausbrüche seien infizierte Wildenten entdeckt worden, die aber weniger stark erkranken. Das Virus tauchte auch in China und Japan auf. Seit November 2014 wurden solche H5N8-Viren in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland und anderen europäischen Ländern entdeckt. Schon früher waren H5N8-Viren entdeckt worden, etwa 1983 in Irland.

Infektionsrisiko für den Menschen ist äußerst gering

Im Gegensatz zum Virustyp H5N1 sind Infektionen beim Menschen durch H5N8 laut FLI bislang nicht nachgewiesen worden. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung zwar "theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich". Und selbst bei H5N1 ist das Risiko einer Ansteckung äußerst gering. Zwar registrierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 2003 offiziell 452 Todesfälle, dies relativiert sich jedoch durch einen Vergleich mit der "Humaninfluenza", also der normalerweise beim Menschen auftretenden Grippe. Allein in Deutschland sterben an den Folgen dieser Krankheit bis zu 20.000 Menschen im Jahr.