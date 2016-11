Interview | Trumps Hofnachrichten kommen nach Deutschland - "Die Grundrechte schützen auch Breitbart"

Die US-Nachrichtenseite "Breitbart" will offenbar nach Deutschland expandieren. Sie fischt am äußersten rechten Rand. Der aggressive Kampagnenjournalismus wäre so in Deutschland oft justitiabel. Ist die Justiz dafür gewappnet? Medienrechtler Ansgar Koreng sagt: Jein.



Die US-amerikanische Nachrichten-Website "Breitbart" wurde 2007 von dem rechtskonservativen Unternehmer Andrew Breitbart gegründet, der im Jahr 2012 verstarb. Die Plattform versteht sich als Sprachrohr der sogenannten "alt-right"-Bewegung: der"alternativen Rechten". "Breitbart" betreibt aggressiven, parteiischen Journalismus mit dem Ziel, rechte Politiker zu unterstützen. Immer wieder tauchen dabei Verschwörungstheorien auf, Autoren hetzen gegen Ausländer und Schwule oder verleumden Personen des öffentlichen Lebens.



In den USA hatte die Seite im Oktober 2016 nach eigenen Angaben 37 Millionen Besucher. Auf Facebook hat "breitbart.com" 2,7 Millionen Fans. Chefredakteur Stephen Bannon wurde während des Wahlkampfs von Donald Trump zum Wahlkampfmanager ernannt und soll nun dessen Chefstratege im Weißen Haus werden.



Die Plattform "Breitbart" will nach eigener Aussage auch nach Deutschland und Frankreich expandieren, nachdem sie 2014 ein Büro in London eröffnete und die Brexit-Bewegung unterstützte.



Ob die deutsche Justiz darauf vorbereitet ist, erklärt der Berliner Medienrechtler Ansgar Koreng im Interview.

rbb|24: Herr Koreng, Breitbart ist bekannt für seinen aggressiven Journalismus, vor allem gegen Andersdenkende. Deutsche Aktivisten und Blogger haben nun Angst, von Breitbart angegriffen zu werden. Wie können sie sich wehren?

Ansgar Koreng: Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass sich vor allem in der politischen Auseinandersetzung die Beteiligten mehr gefallen lassen müssen als der Normalbürger. Wer sich selbst exponiert und an die Öffentlichkeit geht, der muss hinnehmen, in stärkerem Maße kritisiert zu werden.

Wo sind da Grenzen?

Es muss sich zum Beispiel niemand gefallen lassen, wenn über ihn Unwahrheiten verbreitet werden. Eine weitere Grenze ist der Bereich der Intim- und Privatsphäre. Da darf niemand rein - außer der Betroffene öffnet sich da selbst, indem er zum Beispiel Fotos von sich öffentlich postet. Doch die Grenze der Beleidigung, der Schmähkritik ist etwas weiter gesetzt für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ein Politiker oder auch ein bekannter Journalist muss sich einiges gefallen lassen, was bei anderen schon als Beleidigung verboten werden könnte.

Wie gehe ich konkret gegen Unwahrheiten oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten vor?

Wenn jemand im Internet Opfer von Verleumdungen wird, sollte er sinnvollerweise zivilrechtlich vorgehen. Das heißt, er nimmt sich einen Anwalt, der eine Abmahnung schreibt und eine Einstweilige Verfügung erwirkt. Das geht wesentlich schneller und effektiver. Wenn man an die Strafjustiz geht, also Anzeige erstattet, wird erstmal ein Verfahren aufgemacht. Dann wird über Wochen oder Monate ermittelt und am Ende kann es sein, dass das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt wird. Dann hat man im schlechtesten Fall nichts gewonnen und die Äußerungen sind immer noch online.

Was droht einem Medium im schlimmsten Fall?

Wenn ein Medium eine Unwahrheit über eine Person veröffentlicht, kann sie einen Unterlassungsanspruch geltend machen und durchsetzen. Das ist ein gerichtliches Verbot, das im Regelfall nicht sonderlich teuer ist: Da muss der Unterlegene lediglich die Verfahrenskosten tragen. Es kann allerdings sein, dass es ein Medium übertreibt und bestimmte Personen häufig angeht und zum Beispiel neben den Lügen die Privatsphäre verletzt. Dann kann es dazu kommen, dass das Medium eine Geldentschädigung an die betroffene Person zahlen muss. Das erfordert allerdings ein hartnäckiges und vorsätzliches Verletzen von Persönlichkeitsrechten.

Und wenn das Medium genug Geld hat, kann es das eine ganze Weile so betreiben?

Das ist mitunter sogar ein Geschäftsmodell: Bei einigen Zeitschriften aus der deutschen Klatschpresse werden zum Teil bewusst Grenzen überschritten, wobei schon einkalkuliert ist, dafür bezahlen zu müssen: Gerichtskosten, Entschädigungen und so weiter. Das ist im Budget so eingeplant.

Was ist, wenn das US-Medium Breitbart es vorzieht, in Berlin kein Büro zu eröffnen, sondern von den USA aus zu agieren? Hat das deutsche Recht da Handlungsspielräume?

Hier haben wir ein Problem mit der Vollstreckung. Es gab einmal einen Fall vor dem Bundesgerichtshof, bei dem ein Deutscher die New York Times verklagt hat. Damals hat der BGH entschieden, dass man im Ausland ansässige Verlage durchaus nach deutschem Recht verklagen kann, wenn die Berichterstattung sich in Deutschland auswirkt. Die New York Times wurde damals auch verurteilt – doch was macht man, wenn das im Ausland ansässige Medium sich nicht daran hält? Ich glaube nicht, dass in den USA ein Gerichtsvollzieher auf Grund eines deutschen Urteils irgendeiner Zeitung Geld abnehmen würde. Es wäre wahrscheinlich mit der amerikanischen Rechtsordnung, dem sogenannte "ordre public", nicht vereinbar, wegen eines in deren Augen vielleicht mimosenhaften deutschen Urteils die Meinungsfreiheit einzuschränken. Das gilt übrigens auch umgekehrt: Amerikanische Urteile, die auf Strafschadensersatz gerichtet sind, sind in Deutschland häufig nicht vollstreckbar. Etwa diese Milliarden-Strafurteile wegen verschütteter Kaffeebecher.

Man hat also nichts in der Hand gegen US-amerikanische Medien?

Ich glaube nicht, dass man in den USA ein Urteil wegen Verleumdung oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten vollstrecken könnte. Sollte das Medien-Unternehmen allerdings in Deutschland Vermögen haben, also zum Beispiel ein deutsches Bankkonto oder eine Immobilie, kann man das Konto pfänden oder die Immobilie versteigern. Ein anderer Weg der Vollstreckung wäre die Pfändung der Marke. Die meisten US-Medienunternehmen haben in Deutschland Markenrechte erworben. Diese kann man hier theoretisch pfänden und verwerten.

Wer greift ein, wenn ein Medium gegen Bevölkerungsgruppen hetzt, antisemitische Tendenzen zeigt oder sich verfassungsfeindlich äußert?

Das ist ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden. Wenn sich ein Medium gegen Gruppen oder die öffentliche Ordnung strafbar macht, werden Ermittlungen angestellt und es kann zur Anklage kommen. Aber da gibt es die gleichen Probleme wie bei zivilrechtlichen Urteilen: Wenn der Redakteur in den USA sitzt, wird man den nicht in die Finger bekommen und dann kann man am Ende auch nichts machen.

Kann man einem Internet-Medium im Zweifelsfall die Verbreitung in Deutschland verbieten?

Man könnte mit dem Jugendschutzrecht kommen und die Website auf den Index setzen, so dass sie in Deutschland nicht mehr verbreitet werden darf. Aber auch hier stellen sich Vollstreckungsprobleme. In den 90er Jahren hatten wir das Thema einmal mit australischen Nazi-Seiten. Damals hat man es mit Sperrungen versucht, aber das hat nur mäßig gut funktioniert. Die rechtlichen Instrumente gibt es zwar, aber faktisch ist so etwas kaum durchsetzbar.

Wir haben in Deutschland einen Presserat. Welche Funktion und welche Handlungsspielräume hat er bei all diesen Problemen?

Im Grunde überhaupt keine. Der Presserat ist als Selbstregulierung eingerichtet worden und kann nur Publikationen kontrollieren, die freiwillig dort Mitglied geworden sind. Wer nicht beitritt, gegen den ist der Presserat machtlos. Aber auch gegen seine Mitglieder kann er zwar Rügen aussprechen, und kann sie verpflichten, die Rügen abzudrucken. Aber in der Praxis hat das nur eine geringe Bedeutung. Es kann höchstens schlecht für das Image sein, wenn es zu oft passiert. Wenn sich das Medium nicht an die Rüge hält und sie nicht abdruckt, gibt es auch keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Der Presserat ist im Grunde völlig zahnlos. Und noch zahnloser gegenüber Nicht-Mitgliedern. Im Falle Breitbart wird er keine Rolle spielen.

Halten Sie unser Presserecht für ausreichend, um so etwas wie Breitbart in Deutschland zu verkraften?

Ja absolut. Wir haben hier alle Regeln: Du darfst keinen beleidigen, du darfst keinen verleumden, du darfst keine Volksverhetzung betreiben und wenn du es doch machst, drohen dir die Strafverfolgung, Unterlassungstitel oder die Indizierung. Wenn es irgendwo Probleme gibt, dann allenfalls bei der Durchsetzung des Rechts.

Wir sollten unsere Gesetzgebung nicht verschärfen, wenn Breitbart kommt?

Unsere Grundrechte bewähren sich gerade an den Stellen, an denen es wehtut – und nicht dort, wo wir alle einen Konsens haben. Die Meinungsfreiheit ist natürgemäß vor allem für Leute da, die mit ihren Meinungen anecken und anderen auf den Nerv fallen. Und das betrifft natürlich auch Breitbart, auch wenn es uns vielleicht nicht passt.