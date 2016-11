Berliner Busfahrer klagen nach dem Dienst in bestimmten Bus-Modellen über Übelkeit und Atemnot. Wie die Berliner Zeitung am Dienstag berichtet, sollen Fahrzeuge des belgisch-niederländischen Herstellers VDL wegen ihrer Bauweise Probleme mit dem Dieselkraftstoff haben. In einem Teil der Flotte rieche es schlecht, sollen sich Busfahrer und auch Fahrgäste beschwert haben. Busfahrer beschrieben den Geruch mit "Katzenurin", ein Gutachter habe von einem "süßlich-aasigen" Geruch gesprochen.

Die BVG ließ den Angaben zufolge daraufhin ätherische Öle in dem Bus verdunsten. Einige Fahrzeuge seien in die Werkstatt gekommen, es wurden Lüftungsbohrungen gesetzt - jedoch ohne Erfolg. Schließlich hätten zwei Busfahrer Blut- und Urinproben untersuchen lassen - auf eigene Kosten für rund 1.000, schreibt das Blatt weiter. Eine Uniklinik habe bedenkliche Stoffe gefunden, die im Dieselkraftstoff vorkommen, Müdigkeit auslösen und als gesundheitsschädlich gelten. Die BVG habe jedoch erklärt, es bestehe keine Gesundheitsgefahr für Busfahrer oder Passagiere.



Die Busfahrer nähmen die Sache nun selbst in die Hand, heißt es in dem Bericht weiter. Seit Montag verteilten sie Flugblätter in mehreren Bus-Betriebshöfen mit der Bitte um Spenden für Vergleichsuntersuchungen und weitere Tests. Zudem prüfe auch die Gewerkschaft Verdi, ob sie die Betroffenen finanziell unterstützen kann.