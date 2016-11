Lager für medizinische Notfallgeräte geplant - Charité-Chef: Berlin schlecht auf Anschläge vorbereitet

06.11.16 | 09:02 Uhr

Die Gefahr eines Terroranschlags in Berlin gilt als hoch. Doch die Kliniken sind nach Ansicht von Charité-Chef Einhäupl nicht gut genug für einen Ernstfall mit vielen Schwerverletzten gerüstet. So fehle es beispielsweise an Beatmungsgeräten.



Nach Ansicht von Charité-Chef Karl Max Einhäupl ist Berlin derzeit nicht ausreichend auf einen möglichen Terroranschlag vorbereitet. Der "Welt am Sonntag" sagte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, dass beispielsweise Beatmungsgeräte fehlten. "Wenn ein großes Attentat in Berlin passiert, haben wir ein Problem, weil wir gar nicht genügend Beatmungsgeräte in der Stadt haben", sagte der Klinikmanager.

Mehr Beatmungsgeräte sollen angeschafft werden

Gegenwärtig verhandele seine Einrichtung mit dem Land Berlin darüber, die Kapazitäten für Intensivmedizin aufzustocken, um nach möglichen Anschlägen viele Intensiv-Patienten versorgen zu können. Diskutiert werde auch die Anschaffung von 30 Beatmungsgeräten. "Die Kapazitäten reichen im Moment nicht aus", sagte Einhäupl der Zeitung.

Zentrales Lager für Ausrüstung angedacht

Die Apparate würden nach der Anschaffung dann irgendwo deponiert, wo nicht nur die Charité, sondern auch Vivantes und andere Kliniken in Notfällen darauf zugreifen könnten. "Auch Spritzenpumpen und ähnliche Geräte müssen in solch ein Depot", sagte der Klinikmanager.



Wie die "Welt am Sonntag" weiter schreibt, hält die Charité schon jetzt Kapazitäten für Notfälle vor. Dazu gehöre unter anderem eine Infektionsstation für Ausbrüche von Ebola und ähnlichen schweren Infektionskrankheiten. Die Charité ist mit 16.000 Mitarbeitern eine der größten Universitätskliniken Europas und einer der größten Arbeitgeber Berlins.