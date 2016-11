Die Berliner Polizei hat einen Mann festgenommen, der sich im sogenannten Darknet eine Schusswaffe bestellt haben soll. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurde neben der Waffe passende Munition bei dem 33-Jährigen sichergestellt. Auch diese hatte er in dem anonymen Teil des Internets erworben.



Insgesamt habe der Mann etwa 2.000 Dollar in der digitalen Währung Bitcoins bezahlt. Was er mit der Waffe vorhatte, sei noch unklar. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund seien nicht erkennbar.



Die Festnahme, die bereits am Montag im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf erfolgte, war laut Angaben das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeibehörden und dem Bundeskriminalamt.

Im Darknet gibt es illegale Handelsplattformen, wo sich Nutzer fast komplett anonym bewegen können. Schwerpunkt der Geschäfte im Darknet ist nach Einschätzung von Ermittlern Rauschgift. Angeboten werden aber auch Waffen, Kinderpornografie und gefälschte Pässe.