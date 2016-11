Am Dienstag ist es soweit: Der erste Schnee erreicht vielleicht die Region. Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und Niederschlag sind die meteorologischen Bedingungen in Berlin und Brandenburg günstig. Doch eine Voraussetzung für einen echten Wintereinbruch fehlt.

In Brandenburg könnten in der Nacht zu Dienstag die ersten Schneeflocken der Saison fallen. Doch liegen bleiben wird dieser aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, so Meteorologin Maria Frädrich vom Wetterdienst MeteoGroup. "Die Schneefallgrenze sinkt zwar zum Teil unter 100 Meter, doch etwaiger Schnee bleibt auf dem warmen Boden nicht liegen", sagte Frädrich rbb|24 am Montag.