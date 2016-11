Der Zustelldienst DHL Express stellt im Berliner Wedding Pakete und Päckchen teils nicht mehr an der Haustür zu. "Es ist leider zu Übergriffen auf Kuriere gekommen in der Vergangenheit, und es gab auch Betrugsversuche. Um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Kuriere gewährleistet ist und die Sendungen der Kunden sicher ankommen, haben wir uns im Einzelfall zu dieser Maßname entschieden", sagte DHL-Sprecherin Anke Blenn dem rbb.



Zuerst hatte der "Berliner Kurier" darüber berichtet. Demnach verweigere DHL-Express die Anlieferung von Paketen in mindestens drei Berliner Kiezen, bestimmte Postleitzahlenbereiche würden angeblich nicht mehr angefahren. Alle sollen sich im Wedding befinden. Weiter hieß es, DHL stoppe die Zulieferung in "Gewaltkieze". Diese Darstellung dementierte das Unternehmen: Betroffen sei nur die Tochtergesellschaft DHL Express, hieß es. Zudem gehe es um "wenige Einzelfälle".