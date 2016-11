Verletzt sich ein Beamter in seiner Behörde während des Toilettesbesuchs, ist dies rechtlich gesehen ein Dienstunfall. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden (Az. 2 C 17.16).

Geklagt hatte eine Berliner Beamtin, die sich im Toilettenraum an einem offen stehenden Fenster eine blutende Platzwunde und eine Prellung zugezogen hatte. Das Land Berlin lehnt eine Anerkennung des Geschehens als Dienstunfall ab, weil der Gang zum Klo eine rein private Angelegenheit sei. Vor dem Verwaltungsgericht Berlin unterlag das Land jedoch und legte Revision ein.



Das Bundesverwaltungsgericht entschied nun, der Arbeitgeber könne sich in solch einem Fall nicht mit der Anmerkung, der Toilettengang sei ein eigenwirtschaftliches Geschäft, der Unfallfürsorgepflicht entziehen. Beamte stünden bei Unfällen, "die sich innerhalb des vom Dienstherrn beherrschbaren räumlichen Risikobereichs ereignen, unter dem Schutz der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge". Dies gelte unabhängig davon, ob die "konkrete Tätigkeit" wie etwa das Erleichtern auf der Behördentoilette "dienstlich geprägt" sei.