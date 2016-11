Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen mit einem Auto in ein Juweliergeschäft im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen gerast und haben Schmuck in einem bislang unbekannten Wert gestohlen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Täter gegen 5:50 Uhr mit einem Citroen in das Linden-Center am Prerower Platz gefahren und dort in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts.

Der zuständige Sicherheitsdienst wurde über eine ausgelöste Alarmanlage des Einkaufcenters alarmiert. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits mit ihrer Beute geflüchtet. Das von ihnen für den Einbruch genutzte Auto ließen sie am Tatort zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.