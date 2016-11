Rehe knabbern am Trauerkranz, Kaninchen futtern die Grabblumen und Wildschweine pflügen durch die Rasenflächen: Den Friedhöfen in Brandenburg machen Wildtiere stark zu schaffen. Auf dem Südwestfriedhof in Stahnsdorf sollen auch in diesem Winter Jäger die Zahl der Störenfriede dezimieren.