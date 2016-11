Von den beiden Berliner Eisbärenbabys, die am 3. November geboren wurden, ist zumindest eines wohlauf. Mutter Tonja kümmere sich gut, so der Tierpark. Der Zwilling des kleinen Eisbären konnte zuletzt nicht mehr ausgemacht werden und ist vermutlich gestorben.

Am 3. November sind im Berliner Tierpark Eisbären-Zwillinge geboren worden. Doch schon seit Dienstag der vergangenen Woche ist eines der beiden nicht mehr auf dem Monitor der Wurfbox zu sehen. Es ist, das vermutet auch Tierpark-Chef Andreas Knieriem, wohl gestorben. Doch der Mutter, Eisbärin Tonja, und dem verbliebenen Jungen geht es gut. Es soll kräftig an Gewicht zugelegt haben, hatte der Tierpark-Chef vor dem Wochenende gesagt. Die Mutter kümmere sich hervorragend um das Jungtier, ergänzte Eisbären-Kurator Florian Sicks am Sonntag im rbb.