Im Berliner Tierpark liegen am Mittwoch Freude und Trauer sehr nah beieinander: Beim ersten Besuch eines Pflegers in der Eisbärenbox seit Wochen zeigte sich das 20 Tage alte Baby am Mittwoch gut aufgelegt. Es ist nun erstmals aus der Nähe auf einem kurzen Video in Farbe zu sehen - klein, flauschig und ein bisschen tapsig.



Im benachbarten Stall allerdings fand Pfleger Detlef Balkow die 35 Jahre alte Eisbärin Aika leblos vor, wie der Tierpark mitteilte. Aika war laut Angaben die älteste lebende Zoo-Eisbärin der Welt. Sie hatte sich im Herbst wie üblich für den Winter zurückgezogen.