Nirgendwo sonst in Deutschland ist der Anteil der Pendler an der Bevölkerung so hoch wie in Brandenburg. Das stellt auch die Freiwilligen Feuerwehren in der Region vor Herausforderungen. Das Innenministerium sucht nun nach Lösungen.

Für die freiwilligen Feuerwehren in Brandenburg wird es nach den Worten von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) immer schwieriger, ihre Einsatzfähigkeit im gewohnten Umfang zu sichern. Als einen Grund nannte er am Samstag bei einer Versammlung des Landesfeuerwehrverbandes in Rathenow (Havelland) die zunehmende Zahl von Berufspendlern. "Wir brauchen Lösungen, die darauf reagieren, dass unsere Feuerwehrmänner und -frauen als Arbeitnehmer nur noch in den seltensten Fällen am Wohnort ihren Arbeitsplatz haben", sagte Schröter. Derzeit erarbeite das Innenministerium Pläne, wie der Brandschutz in der Zukunft gesichert bleiben kann.