Diesmal hat es den Halemweg getroffen: In der Nacht zum Freitag ist erneut auf einem Berliner U-Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Die U7 fährt an dem erheblich beschädigten Bahnhof zunächst durch.

Erneut ist auf einem Berliner U-Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt und dabei erheblicher Schaden angerichtet worden. Wie die Polizei mitteilte, fielen in der Nacht zu Freitag durch die Wucht der Explosion Teile der Deckenverkleidung auf den Bahnsteig des U-Bahnhofs Halemweg in Charlottenburg. Der Bahnhof wurde gesperrt, die Züge der U7 fuhren zunächst ohne Halt durch. Die Täter waren beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es aber nicht geschafft, an die Geldkassette in dem Automaten zu kommen.