Nur wenige Stunden nach ihrem neugeborenen Baby ist am Montag auch eine 19 Jahre junge Mutter nach einer wohl unerwarteten Geburt in ihrem Elternhaus in Berlin gestorben.

Die Hintergründe des Notfalls am Sonntag in Buckow im Süden des Bezirks Neukölln sind nach wie vor unklar. Die Babyleiche soll am Montag obduziert werden. Allerdings ist unklar, inwiefern danach weiter ermittelt wird, da auch die junge Mutter an den Folgen der missglückten Geburt gestorben ist.

Berichten der Boulevard-Zeitungen "Bild" und "B.Z." zufolge soll das Baby auf einer Toilette des Einfamilienhauses zur Welt gekommen sein. Die Eltern und der Freund der Frau sollen demnach ebenfalls im Haus gewesen sein, allerdings nichts von der Schwangerschaft gewusst haben.