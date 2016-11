Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt mussten am späten Mittwochabend rund 90 Mieter vor zwei Wohnhäusern in Berlin-Siemensstadt ausharren.



Im Keller eines achtstöckigen Wohnhauses im Jungfernheideweg war ein Feuer ausgebrochen. Aus mehreren Kellerverschlägen des Wohnhauses schlugen die Flammen. Die Feuerwehr war mit sechs Löschfahrzeugen bis tief in die Nacht im Einsatz.



Die meisten Mieter wurden gegen 22.30 Uhr von dem Einsatz vollkommen überrascht. Eine Mutter und ihr Kind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



In dem Wohnhaus hatte es in der vergangenen Zeit immer wieder Brände im Keller gegeben.