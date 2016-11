Es ist bereits Tradition: Vor dem ersten Advents-Wochenende mahnt die Berliner Feuerwehr einen umsichtigen Umgang mit Kerzen an. Was eine umgekippte Adventskerze anrichten kann, zeigten Feuerwehrleute am Freitag in einer Brandvorführung im Berliner Stadtteil Friedrichshain: Schon nach gut drei Minuten brannte das Modell-Wohnzimmer lichterloh.

Jedes Jahr ereignen sich in der Weihnachtszeit zahlreiche Brände - voriges Jahr musste die Feuerwehr mehr als 20 Mal wegen brennender Adventskränze oder Weihnachtsbäume ausrücken. Viele Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Deshalb rät die Feuerwehr, brennende Kerzen auf keinen Fall unbeaufsichtigt zu lassen. Ein Adventskranz sollte auf eine feuerfeste Unterlage gestellt werden.

Elektrische Kerzen am Weihnachtsbaum seien die sichere Variante. Wer auf echte Kerzen nicht verzichten möchte, sollte den Baum von Gardinen und Möbeln fernhalten. Für den Ernstfall sollten ein Eimer Wasser, eine Blumenspritze oder eine Tüte mit Sand zum Löschen bereit stehen.

Weitere Bilder der Brandübung sowie eine Liste mit Sicherheitshinweisen hat die Feuerwehr Berlin im Internet veröffentlicht.