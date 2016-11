Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 42-jähriger Mann in der Nacht auf Montag ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Cottbus dem rbb mitteilte, war der Mann in einem gestohlenen Auto unterwegs, als er auf der Bundesstraße 112 in Schenkendöbern (Spree-Neiße) bei Tempo 200 die Kontrolle über den Wagen verlor.



Das Auto überschlug sich. Der 42-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.