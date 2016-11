Eine Frau ist nach dem Sturz aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) gestorben. Der Ehemann der 27-Jährigen wurde festgenommen und wird zur Stunde dem Haftrichter vorgeführt.

Der 31-Jährige soll am Montagabend seine Frau zuerst durch das Fenster der Wohnung geschubst und sie anschließend mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei wurde gegen 21:30 Uhr gerufen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Eheleute lebten zusammen mit ihren fünf Kindern in der Wohnung. Die Kinder sind nun in der Obhut des Jugendamtes. Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft Cottbus am Dienstagnachmittag bekannt geben.