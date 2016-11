In Berlin-Friedrichshagen soll es am Dienstagnachmittag einen fremdenfeindlichen Vorfall in einer Straßenbahn gegeben haben. Eine 14-Jährige gab an, sie sei an der Haltestelle Bölschestraße in eine Bahn in Richtung S-Bahnhof Friedrichshagen gestiegen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe daraufhin über Lautsprecher eine Durchsage gemacht, dass sie wieder aussteigen solle: Er werde niemanden befördern, der ein Kopftuch trage.



Die Jugendliche erklärte, sie habe von keinem der anderen Fahrgäste Unterstützung erhalten. Daraufhin sei sie verunsichert ausgestiegen. Anschließend hatte sie den Vorfall einer Erwachsenen mitgeteilt, die Anzeige bei der Polizei erstattete. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Ob in dem Fall noch Zeugen gesucht werden, ist derzeit noch offen.



Eine BVG-Sprecherin sagte der Berliner Zeitung: "Zurzeit werten wir die Bilder aus den Überwachungskameras der Straßenbahn aus, ob es so einen Szenenablauf gibt." Man wisse nicht, von welcher Tram-Linie die Rede ist. Die Auswertung werde bis Donnerstag dauern.

BVG-Sprecherin Petra Reetz sagte der Nachrichtenagentur dpa, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, so sei das mindestens Grund für eine Abmahnung.