Die Larven bohren Gänge in den Stamm der Sonnenblume, im Inneren fressen sie sich so richtig satt: Die Sonnenblumenfruchtfliege breitet sich in Brandenburg und Berlin immer stärker aus - Bauern fürchten inzwischen herbe Einbußen. Und auch die Walnussernte ist in Gefahr.

Das größere Schadenspotenzial habe die Sonnenblumenfruchtfliege (Strauzia longipennis), weil im Land auf 10.000 Hektar Sonnenblumen angebaut werden, hieß es. In einer Risikoanalyse des Julius-Kühn-Instituts wird von möglichen Ernteausfällen von bis zu 37 Prozent im landwirtschaftlichen Sonnenblumenanbau gesprochen, bestätigte ein LELF-Sprecher einen Bericht der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Mittwoch).



Der Hauptschaden besteht darin, dass die Sonnenblumen an den Fraßsstellen im Samm einknicken. Große Möglichkeiten, mit Pflanzenschutzmitteln einzugreifen, gebe es nicht, hieß es vom LELF. Die Tiere lassen sich aber mit sogenannten Gelbtafeln - mit Leim bestrichenen Karten - einfangen.



Erstmals gesichtet wurde dies Sonnenblumen-Fruchtfliege 2008 in der Nähe des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof. In diesem Jahr wurden Exemplare in den Landkreisen Barnim und Potsdam-Mittelmark entdeckt.