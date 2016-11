Bei einem Straßenbahn-Unfall auf der Bornholmer Straße im Prenzlauer Berg ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen.



Die 39-Jährige kam nach Polizeiangaben vom Dienstag gegen 18.30 Uhr von der Driesener Straße und lief in Richtung Nordkapstraße. Beim Überqueren der Gleise auf der Bornholmer wurde sie von der Straßenbahn der Linie 13 erfasst, die zu diesem Zeitpunkt in Richtung Wisbyer Straße unterwegs war.

Die 61-Jährige Fahrer der Tram leitete zwar noch eine Notbremsung ein, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Sie erlitt einen Schock. Die Fußgängerin selbst starb kurze Zeit später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.