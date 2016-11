Gesuchter versteckt sich in Laubhaufen

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat sich vergeblich vor Bundespolizisten in einem Laubhaufen versteckt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, fiel den Beamten auf der Autobahn 12 in Richtung Berlin ein Transporter mit zwei Insassen auf.

Als die Polizisten das Fahrzeug am Montag an der Anschlussstelle Fürstenwalde-West anhielten, saß nur noch der Fahrer im Transporter. Die Beamten suchten daraufhin das umliegende Gelände ab und entdeckten den zweiten Mann in einem Laubhaufen. Gegen den 28-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Hehlerei und Fahrens ohne Führerschein vor. Der Mann war 2013 zu elf Monaten Haft verurteilt worden, wovon er noch 48 Tage absitzen muss.