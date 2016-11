Video zu Geheim-Zimmer in U-Bahn-Schacht aufgetaucht

Vor einem Dreiviertel Jahr staunte die BVG nicht schlecht als sie ein komplett eingerichtetes Schlafzimmer in einem U-Bahn-Schacht gefunden hatte. Jetzt gibt es ein Bekennervideo. Die BVG legt Wert darauf nicht humorlos zu sein, aber die Aktion sei lebensgefährlich.

Gut ein Dreivierteljahr nach dem Aufbau eines kompletten Schlafzimmers in einem Berliner U-Bahn-Schacht hat sich jetzt eine Gruppe dazu bekannt. Die Aktionskünstler bezeichnen sich als "Rocco und seine Brüder". Sie haben am Wochenende ein enprechendes Video ins Netz gestellt. Nach Angaben der BVG Berliner Verkehrsbetriebe vom Monatg geht das Video nun an die Polizei.