Nach Brand in Heizkraftwerk

In Bernau hat am Mittwoch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar. Rund 700 Haushalte sind vorübergehend ohne Wärmeversorgung.

In Bernau (Barnim) ist am Mittwochmittag das Heizkraftwerk der Stadtwerke in Flammen aufgegangen. Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Zepernicker Chaussee war während der Löscharbeiten gesperrt.



Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden angrenzende Gebäude vorsorglich evakuiert.