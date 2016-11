Anklage wegen Mordes in Wettbüro - Zwei Jahre Hells-Angels-Prozess - und kein Ende in Sicht

04.11.16 | 06:21 Uhr

Es ist der bislang größte Rockerprozess in Berlin: Seit zwei Jahren stehen elf Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes vor Gericht. Im Januar 2014 wurde ein Mann in einem Wettbüro mit Schüssen regelrecht hingerichtet. Doch ein Ende des Prozesses ist auch nach dem 137. Verhandlungstag nicht abzusehen. Von Ulf Morling

Am Tatabend kurz vor 23 Uhr stürmen mehrere Personen teils maskiert in ein Wettbüro. Im hinteren Teil des gut besuchten Lokals spielt der 26-jährige Tahir Ö. mit drei Männern Karten. Einer der Eindringlinge zieht seine Pistole und feuert in knapp fünf Sekunden acht Schüsse ab. Ö. stirbt sofort. Die Täter verschwinden so schnell, wie sie kamen. Obwohl ein Video der Tat existiert und es etliche Zeugen gibt, ist der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter bereits jetzt bis September nächsten Jahres terminiert. Thema ist dabei unter anderem die Frage: Wollten Hells Angels mit der Tat Rache üben für einen früheren Angriff und klar machen, wer in der Stadt das Sagen hat?

Nur vier von 24 Verteidigern kommen an diesem Tag pünktlich

Auch zwei Jahre nach Prozessbeginn hat der Vorsitzende Richter Thomas Groß immer wieder mit der mangelnden Disziplin der Prozessbeteiligten zu kämpfen: Der 137. Verhandlungstag am Donnerstag sollte um Viertel nach neun beginnen. Doch pünktlich sind gerade einmal vier von zwei Dutzend Verteidigern und vier von acht psychiatrischen Gutachtern. Der letzte Gutachter kommt 20 Minuten nach dem geplanten Verhandlungsbeginn - der Prozesstag im Hochsicherheitssaal 500 beginnt mit knapp 30-minütiger Verspätung.

Während ein Polizeizeuge aussagen soll, der die Hells Angels und das Rockermilieu beobachtete, lesen die Angeklagten hinter Panzerglas Zeitung, führen laute Gespräche über die Köpfe von Mitangeklagten hinweg, winken ihren Frauen im Zuschauerraum zu. Dort unterhält man sich mit kaum gedämpften Stimmen. "Ruhe bitte!", mahnt Richter Groß - und kann sich schließlich durchsetzen. Es wird still.

Zeugen und ihr Schutz

125 Zeugen wurden bisher vernommen: Gäste des Wettbüros, Angehörige, Polizisten. Der angeklagte Todesschütze Recep O. - 27 Jahre alt - und der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der 29-jährige Kassra Z., räumten ihre Beteiligung ein. Z. wird jeden Morgen mit großem Polizeiaufgebot ins Gericht gebracht. Er ist im Zeugenschutzprogramm, weil er sich von den Hells Angels lossagte und seine früheren Kumpel belastet. Deswegen müsse er "in der Haft an einem unbekannten Ort überwiegend allein sein", erklärt sein Verteidiger Steffen Tzschoppe. "Aber um es platt zu sagen: Das wusste er vorher!"

Neben dem Angeklagten Kassra Z. stehen mindestens drei weitere Zeugen unter besonderem Polizeischutz. Unter anderem sollen sie laut Ermittlern im Prozess belegen, dass der mitangeklagte mutmaßliche Präsident der Hells Angels, der 32-jährig Kadir P., den mutmaßlichen Auftragsmord im Wettbüro befahl. "Es ist schwierig, fast drei Jahre nach der Tat noch festzustellen, wie dicht das an der Wahrheit ist, was die Zeugen erzählen - oder wie weit es davon weg ist", so Tzschoppe.

Hintergrund Prozess nach Mord in Berliner Wettbüro - Wer erschoss Tahir Ö.? Anfang des Jahres wurde in einem Berliner Wettbüro ein 26-Jähriger regelrecht hingerichtet. Seit Dienstagvormittag stehen deshalb elf Männer vor Gericht. In der Auseinandersetzung ging es wohl auch um den Machtanspruch der Rockergruppe Hells Angels. Vom Prozessausgang hängt viel ab – aber die Beweislage ist schwierig. Von Ulf Morling

Was darf der Rechtsstaat kosten?

Mehr als 20 Pflichtverteidiger, fünf Nebenklagevertreter der Angehörigen des Ermordeten, zwei Staatsanwälte, acht psychiatrische Sachverständige, drei Berufsrichter, zwei Schöffen, Ergänzungsschöffen, eine zweistellige Zahl von Wachtmeistern und Polizisten an jedem Verhandlungstag; dazu kommen die unbekannten Kosten für den Schutz aussagebereiter Zeugen: Jeder Prozesstag kostet weit über 20.000 Euro. "In einem demokratischen Rechtsstaat ist das natürlich gerechtfertigt", sagt Verteidiger Tzschoppe. "Ein Mensch ist getötet worden. Die Allgemeinheit hat einen Anspruch darauf zu erfahren, wer es war und wie es dazu kam. Und die es getan haben, sollen dafür bestraft werden!"

Angehörige des Ermordeten wollen Antworten

Die Mutter des mit sechs Schüssen getöteten 26-Jährigen tritt im Rockerprozess als Nebenklägerin auf. Rechtsanwalt Clemens Rothkegel sitzt für sie jeden Verhandlungstag im Gerichtssaal. "Sie will alle verurteilt sehen. Sie ist überzeugt davon, dass alle Angeklagten gemeinschaftlich Täter sind." Der Anwalt sieht das nach zweijähriger Prozessdauer allerdings kritisch: "Zur Zeit ist die Beweislage ziemlich wackelig. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass hier am Ende noch zehn Verurteilungen stehen werden." Gerade vor zwei Wochen ist der Haftbefehl gegen den ersten der Angeklagten vom Gericht aufgehoben worden, weil "kein dringender Tatverdacht" mehr bestehe.

Wie glaubhaft sind die Zeugen?

Samir A. saß unmittelbar daneben, als sein Freund im Reinickendorfer Wettbüro erschossen wurde. Auch der 33-Jährige bewegte sich im Rockermilieu und berichtete nach der Tat bei der Polizei, dass Rockerchef Kadir P. die Tat in Auftrag gegeben haben könnte. A., seine Schwester und seine Frau wurden in den Zeugenschutz der Polizei aufgenommen. Die Frau A.s sagte unter aufwändiger Bewachung aus – selbst im Gerichtssaal schirmten sie drei Bodyguards ab. Trotz des Polizeischutzes kann sie sich kaum an die Gespräche mit ihrem Mann über Tat und Täter erinnern. Verteidiger Detlef Kolloge, der den geständigen Todesschützen im Prozess vertritt, sagt, "dass eine kritische Bewertung der Angaben dieser Zeugen ergeben sollte, dass man auf ihre Angaben nichts geben kann." Aber diese Meinung werde das Gericht nicht unbedingt teilen.

Prozess bis 2018?