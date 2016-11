Damit würden Fahrern und Veranstaltern in Zukunft bis zu zwei Jahre Haft für die Durchführung solcher Rennen drohen. Bisher gibt es in der Regel nur 400 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot, und das auch nur für die Teilnehmer.

Zuvor hatte bereits der Bundesrat Haftstrafen für Beteiligte an illegalen Autorennen gefordert – sogar bis zu zehn Jahre, wenn bei einem solchen Rennen jemand schwer verletzt oder getötet wird. Nun muss sich der Bundestag mit dem Vorstoß der Länder befassen.

In den letzten Monaten ist es bundesweit in mehren Städten bei illegalen Autorennen zu Unfällen mit Todesopfern gekommen. Auch in Berlin gab es mehrere Vorfälle. Zurzeit stehen zwei Männer vor Gericht, weil sie bei einem Rennen in der Nacht zum 1. Februar den Geländewagen eines Rentners gerammt haben sollen, der daraufhin starb. Sie sind des Mordes angeklagt, womit die Staatsanwaltschaft in diesem Fall bereits besondere Härte demonstrierte.