Das erste deutsche Impfmobil für Flüchtlinge nimmt am Donnerstag in Berlin seine Arbeit auf. Mit dem von der Charité und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten entwickelten Versorgungskonzept wollen die Mediziner bestehende Impflücken bei Asylsuchenden schließen, wie die Berliner Universitätsklinik am Mittwoch in Berlin erklärte.

Medizinisches Personal wird demnach die Notunterkünfte in Berlin anfahren und Impfungen direkt im Bus durchführen. Dafür wurde eigens ein zwölf Meter langer Linienbus umgebaut. Neben zwei voll ausgestatteten Behandlungsbereichen soll es auch einen Dolmetscherdienst geben, der live per Videozuschaltung in 50 Sprachen übersetzen kann.