Erhöhter Bedarf an Notunterkünften in Berlin - Großer Andrang bei der Kältehilfe

12.11.16 | 09:54 Uhr

Die ersten Novembernächte waren teils bitterkalt und haben dazu geführt, dass die Kältehilfe bisher mehr zu tun hat als in den Vorjahren. Experten sehen bereits einen erhöhten Bedarf an Notunterkünften für Obdachlose in diesem Winter.

In der ersten Woche der Berliner Kältehilfe in diesem Winter haben Obdachlose das Angebot laut Organisatoren relativ stark nachgefragt, vor allem auch im Vergleich mit den Vorjahren. Gleich an den ersten Öffnungstagen waren etwa die Notschlafplätze in den Einrichtungen der Diakonie zu 73 Prozent ausgelastet, gegen Ende der ersten Woche dann zu 81 Prozent, wie Sprecherin Lena Högemann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte. Der Wohlfahrtsverband stellt nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte der Kältehilfe-Schlafplätze. "Die Kältehilfe läuft erfahrungsgemäß langsam an. Gleich zu Beginn eine Auslastung von über 70 Prozent ist recht hoch", schätzt Högemann ein.





Erhöhter Bedarf an Notunterkünften

Teilweise hätten sich Schlangen vor den Anlaufstellen gebildet, sagte die Sprecherin der Stadtmission, Ortrud Wohlwend: "Es ist ganz anders als in den vergangenen Jahren." Sie sprach von einer Überbelegung zum Ende der ersten Woche. Der Kältebus der Stadtmission brachte nach ihren Angaben allein bei den ersten sechs Fahrten knapp 30 Menschen von der Straße in Notunterkünfte. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) sieht bereits einen erhöhten Bedarf an Notunterkünften für Obdachlose in diesem Winter. "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir mehr Kapazitäten brauchen", sagte Werena Rosenke von der BAG W der dpa. Seit dem Jahr 2009 sei die Zahl der Menschen ohne Wohnung jedes Jahr gestiegen. Trotzdem gibt es aber beispielsweise in Berlin aktuell nach Angaben der Kältehilfe weniger Schlafplätze für Obdachlose als noch im vergangenen Winter. Aus Mangel an Immobilien: Das liege einerseits daran, dass viele leerstehende Gebäude als Notunterkünfte für Flüchtlinge gebraucht werden. Andererseits entwickle sich der Berliner Immobilienmarkt so rasant, dass mittlerweile auch Mieten für Gewerbeflächen in die Höhe schnellen.

