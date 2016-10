Kältehilfe für Obdachlose startet in die neue Saison - Rettung vor dem Erfrieren

01.11.16 | 06:33 Uhr

In kalten Nächten nicht auf der Straße schlafen: Das ermöglicht die Berliner Kältehilfe Obdachlosen ab jetzt fünf Monate lang. Doch das Netzwerk steht vor einer großen Herausforderung, denn die Zahl der Wohnungslosen in Berlin steigt rapide. Von Anne Kohlick



Mit dem November kommt die Kälte: Die Temperaturen nähern sich nachts wieder dem Gefrierpunkt. Am empfindlichsten trifft das die Obdachlosen, die auf Berlins Straßen übernachten. Um sie vor dem Erfrieren zu retten, stellt die Berliner Kältehilfe ab dem 1. November bis Ende März 2017 wieder hunderte Schlafplätze in Notunterkünften und Nachtcafés zur Verfügung. Das Projekt, an dem sich das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas, die Diakonie und evangelische sowie katholische Kirchengemeinden beteiligen, startet damit in seine 27. Saison.

Im Winter 2015 / 2016 übernachteten im Schnitt 760 Menschen in den Notunterkünften der Kältehilfe, an Spitzentagen sogar 836. Das waren mehr Schlafplätze, als die Kältehilfe jemals zuvor anbieten konnte. Ohne Spenden und die Hilfe von Freiwilligen wäre das nicht möglich gewesen. Dass es nötig war, die Betten aufzustocken, zeigt die hohe Auslastung von durchschnittlich 91 Prozent. Im kalten Januar waren sogar 95 Prozent der Schlafplätze belegt.



Kältehilfe findet kaum bezahlbare Räume

Für diese Saison hat sich die Kältehilfe zum Ziel gesetzt, mindestens genauso viele Schlafplätze bereitzustellen wie im vergangenen Winter. Ob das zu schaffen ist, bezweifelt Robert Veltmann von der GEWEBO - Soziale Dienste, einer der Organisatoren der Berliner Kältehilfe: "Es ist für uns in den letzten Jahren immer schwerer geworden, bezahlbare Räume zu finden, die wir für die kalten Monate von November bis März anmieten können." Das liege einerseits daran, dass viele leerstehende Gebäude als Notunterkünfte für Flüchtlinge gebraucht werden, sagt Robert Veltmann rbb24. Andererseits entwickle sich der Berliner Immobilienmarkt so rasant, dass mittlerweile auch Mieten für Gewerbeflächen in die Höhe schnellen. Das ist einer der Gründe, aus dem die Kältehilfe eine Erhöhung der staatlichen Zuschüsse fordert. Bisher gibt es vom Senat pro Schlafplatz und Übernachtung 15 Euro. Es seien aber mindestens 25 Euro nötig, um die Obdachlosen zu betreuen, zu verpflegen und wenn nötig zu entlausen. Wie hoch die Zuschüsse des Senats in dieser Saison ausfallen, gibt die Kältehilfe heute Mittag auf einer Pressekonferenz bekannt.



Immer mehr Wohnungslose in Berlin

Nicht nur die steigenden Mieten sind eine Herausforderung für die Kältehilfe - auch die Zahl der Wohnungslosen in Berlin wächst: Ende 2015 erfasste die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales rund 16.700 Menschen, die keinen eigenen Mietvertrag haben, sondern vom Bezirk in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder Hostels untergebracht werden. 2014 gab es nur 9.600 Wohnungslose in Berlin. Den rapiden Anstieg erklärt die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales unter anderem damit, dass auch anerkannte Asylberechtigte, die noch keine eigene Wohnung gefunden haben, zu den Wohnungslosen gezählt werden.

