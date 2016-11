Unbekannte haben in Berlin-Grunewald einen Kanister mit einer Flüssigkeit auf das Gelände der polnischen Botschaft geworfen. Die Polizei teilte mit, ein Botschaftsmitarbeiter habe den Behälter am Sonntagmorgen auf dem Gelände in der Lassenstraße entdeckt.



In dem Kanister habe ein angesengter Stofffetzen gesteckt, aber nicht gebrannt. Verletzt wurde niemand. Welche Flüssigkeit darin enthalten war, ist noch nicht bekannt.



Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.