Mit viel Musik und Schunkeln haben bunt kostümierte Narren am Freitag um Punkt 11.11 Uhr wieder die Herrschaft in den Rathäusern Brandenburger Narren-Hochburgen übernommen. In Berlin geht es etwas zurückhaltender zu, aber für die ganz Jecken gibt es auch hier Abhilfe.

Holger Kelch (CDU), Oberbürgermeister von Cottbus, der den Rathausschlüssel für die gesamte fünfte Jahreszeit an das Prinzenpaar Danny I. und Maria I. abgab, gab sich gelassen. "Manchmal bin ich ganz froh, den Schlüssel abzugeben. Wir haben den Haushalt noch nicht reingebracht, da haben die Narren richtig zu knabbern und zu tun. Die Kreisgebietsreform ist noch nicht abgeschlossen. Da können sie sich noch mal richtig einbringen beim Ministerpräsidenten, dem Innenminister und dem Finanzminister", so Kelch.

Wenig Frohsinn herrschte dagegen in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree): Die Schlüsselübergabe sei von der Eisenhüttenstädter Carnevals-Gesellschaft abgeblasen worden, berichtete die "Märkische Oderzeitung". Der Verein sei auf neun Mitglieder geschrumpft, sagte Präsident Michael Letz der Zeitung. "Und mit neun Leuten können Sie keinen Karneval machen." So wollen nicht mal mehr die Narren die Macht von Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Linke) übernehmen.

Auch in vielen anderen Städten Südbrandenburgs wie Lübben, Lübbenau und Calau sowie in der Landeshauptstadt Potsdam haben die Narren mit dem Sturm der Rathäuser die fünfte Jahreszeit eingeläutet, die bis zum Aschermittwoch am 1. März andauern wird.

Und tatsächlich: Wie im richtigen politischen Leben haben sich die Narren in Cottbus den Widerstand gegen die geplante Kreisreform auf die Fahnen geschrieben, denn die Lausitz-Stadt kämpft weiter um ihre Kreisfreiheit. Der Karneval steht gar unter diesem Motto. Kelch bekam daher den Auftrag, bei den kommenden Karnevalsfeiern mindestens 500 Unterschriften für die Volksinitiative gegen die Reform zu sammeln. Ein weiteres Thema ist der so genannte Ostsee, der im alten Tagebau Cottbus-Nord entsteht.

Am 11.11. ist es wieder so weit: Die Karnevalszeit beginnt und auch Berlin und Brandenburg ticken anders. Denn die fünfte Jahreszeit hat an Spree, Havel und Oder eine überraschend lange Tradition. In diesem Jahr gibt es pünktlich zum Auftakt der Session noch einmal die Höhepunkte aus vergangenen Sendungen.

"Helau" ruft man in Mainz, "Alaaf" in Köln, "Halt Pohl" in Mönchengladbach: In Berlin ist der Karneval traditionell ein nicht ganz so großes Thema. Doch für diejenigen, die die Schunkelstimmung nicht missen möchten, gibt es mittlerweile ein Menge Apps zum Karneval.

Beispielsweise die "Alaaf Karnevalsapp". Mit Hilfe der Tasten können hier verschiedene Karneval-Sounds ausgelöst werden. "Humpdada, Humpdada", ein Tusch oder gar frenetischer Applaus der Narren – gar kein Problem. Oder die mit dem Bierglas-Icon versehene "Trinksprüche-App". Hier können nicht zitatfeste Narren ablesen, was andere ihrer Zunft zum Lachen bringt: "Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer" oder "Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. In Bayern ist es umgekehrt". Wem das nicht genügt, der kann sich an die "Jeck-App" halten. Hier gibt es neben Karneval-Sounds ein Schunkelbarometer. Während der Jeck also mit Mobiltelefon und aktivierter App schunkelt, berechnet das Barometer, wie jeck der Schunkelnde ist. Im Anschluss bekommt er vom Handy einen Karnevalstitel wie "Pappnas" verliehen.