Kommentar | Müssen Autos bald draußen bleiben? - Macht Unter den Linden zur Fußgängerzone!

03.11.16 | 13:48 Uhr

Die zukünftige rot-rot-grüne Koalition will für Berlin eine andere Verkehrspolitik und spielt dabei auch ungewöhnliche Ideen durch. Aus dem Boulevard Unter den Linden eine Fußgängerzone zu machen, ist eine davon - und zwar eine wirklich gute. Von Katrin Veuskens

Einkaufsmeilen hat Berlin viele, Shoppingcenter noch mehr – aber Fußgängerzonen? Die kann man tatsächlich an einer Hand abzählen: Die Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg, das Nicolaiviertel in Mitte, die Köpenicker Altstadt und die Altstadt Spandau. Wer großzügig ist, rechnet noch die Rathausstraße am Roten Rathaus dazu, den Pariser Platz oder den Alexanderplatz. Nun wird in den Koalitionsgesprächen von SPD, Linken und Grünen offenbar eine neue Idee durchgespielt: Der Boulevard Unter den Linden könnte vom Humboldt-Forum bis hin zum Brandenburger Tor durchgehend zu einer Fußgängerzone werden. Zumindest ist das einer der Vorschläge, die die Verhandlungsgruppe Verkehr/Mobilität unterbreitet hat und über die am Freitag in großer Runde verhandelt werden soll. Meinen Segen hat der Plan jedenfalls.

Ein paar Straßen für Fußgänger führen nicht zum Verkehrskollaps

Wenn es nach mir ginge, dürften auch auf Ku'damm und Schloßstraße keine Autos mehr fahren. Ich bin ein Fan von Fußgängerzonen - egal, ob ich zu einem Termin hetze oder gemütlich schlendern kann. Ich finde es großartig, von einer Straßenseite zur anderen wechseln zu können, ungestört von Autoverkehr und den dazugehörigen Abgasen. Selbst Fahrradfahrer nehmen sich hier etwas zurück. Sie meckern zumindest nicht lautstark rum, wenn man es wagt, ihren Weg zu kreuzen. Doch Fußgängerzonen haben es in Berlin nicht leicht. Als gebürtige Spandauerin kann ich mich noch gut an die heftige Kritik erinnern, die der Umwandlung der Altstadt in Berlins größte Fußgängerzone vorausging. Aber auch daran, wie zäh sich der Verkehr bis dahin durch Carl-Schurz- und Breite Straße quälte. Jetzt sind diese beiden Straßen und all die kleinen Gassen dazwischen schon seit rund 30 Jahren für Autos, Busse und eigentlich auch für Radfahrer dicht - und der Verkehr ist deswegen nicht kollabiert: Er fließt einfach um die Altstadt herum.

Unter den Linden könnte ein Ort zum Wohfühlen werden

Und nun habe ich dieses schöne Bild von dem neuen Boulevard Unter den Linden vor Augen: Ich könnte ganz entspannt um die großen Touristengruppen herumgehen, statt mich auf dem Fußgängerweg hindurchdrängen zu müssen. Könnte Boulespielern unter den Lindenbäumen zusehen, entspannt einen Espresso oder einen Glühwein genießen und mich unterhalten, ohne das Verkehrsbrausen übertönen zu müssen. Ja, Unter den Linden könnte als Fußgängerzone ein Ort werden, wo man sich gern aufhält – selbst als Berliner. Und nicht nur Unter den Linden, auch andere Straßen in Berlin würden als Fußgängerzone für mehr Aufenthaltsqualität sorgen, wären keine reinen Durchfahrtswege mehr, sondern vielleicht tatsächlich Orte, an denen man sich begegnet. Und bevor jetzt Autofahrer laut aufschreien, dass für sie in Berlin bald überhaupt kein Platz mehr da ist und wie um Himmels Willen sie denn künftig zum Alexanderplatz kommen sollen: Lasst euer Auto stehen! Nutzt die S-Bahn! Damit ist man in der Berliner Innenstadt sowieso meist schneller unterwegs. Übrigens: Ich bin Fußgängerin – aber auch Autofahrerin und Fahrradfahrerin und Nutzerin öffentlicher Verkehrsmittel. Das alles kann man in Berlin gut kombinieren, aber natürlich gibt es da für die neue Koalition noch reichlich Platz für Verbesserungen.