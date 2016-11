In einem Geldautomaten befindet sich Geld, in einem Kontoauszugsdrucker jede Menge Papier. Dieser simplen Tatsache waren sich Kriminelle, die am frühen Dienstagmorgen in der Berliner Siemensstadt unterwegs waren, jedoch offenbar nicht bewusst. Statt eines Geldautomaten sprengten die Unbekannten einen Kontoauszugsdrucker im Vorraum einer Bankfiliale, wie die Polizei mitteilte.



Gegen 4.00 Uhr habe ein Anwohner die Polizei alarmiert und in den Popitzweg gerufen, nachdem er dort einen lauten Knall gehört hatte. Die Beamten fanden daraufhin das nahezu vollständig zerstörte Gerät in der Filiale vor. Auch zwei Geldausgabeautomaten seien beschädigt gewesen. Die Täter seien vermutlich jedoch nicht an Geld gelangt, so die Polizei. Das Landeskriminalamt ermittelt - jedoch vermutlich nicht wegen gestohlener Kontoauszugsvorlagen.