Lafayette will beschlagnahmte Lederprodukte zurück

Vor dem Berliner Verwaltungsgericht beginnt am Dienstag ein Prozess um Lederprodukte aus geschützten Tierarten, die beim Kaufhaus Galeries Lafayette beschlagnahmt wurden.



Das Bezirksamt Mitte hatte in dem Geschäftshaus in der Friedrichstraße mehrere Krokodil- und Pythonleder-Handtaschen, Uhrenarmbänder aus Echsenleder sowie einen Gürtel sichergestellt. Aus Sicht der Behörde fehlten ausreichend Hinweise, dass die Tiere, von denen das Leder stammte, nach dem Artenschutzabkommen legal getötet wurden.

Das Kaufhaus geht dagegen davon aus, dass alle Vorschriften erfüllt wurden, um die Ware verkaufen zu können. Deswegen klagte Galeries Lafayette gegen die Beschlagnahmung. Der Wert der insgesamt 18 Produkte wird mit 23.000 Euro beziffert.