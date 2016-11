Feuerwehrleute haben bei Löscharbeiten in einer brennenden Wohnung in Spremberg (Spree-Neiße) eine männliche Leiche entdeckt. Vermutlich handelt es sich um den Wohnungsbewohner. Die genaue Identität muss noch geklärt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Tote wurde demnach am Morgen im Schlafzimmer entdeckt, wo der Brand vermutlich auch ausgebrochen war. Ob der Mann durch die Flammen ums Leben kam, ist noch unklar.



Wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte, griffen die Flammen nicht auf andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses über, der Brand war binnen weniger Stunden gelöscht. Eine Person in der Wohnung über dem Brandort sei vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.