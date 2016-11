Lidl hat einen kleinen Lovestorm bei Twitter ausgelöst. Als Reaktion auf eine Textzeile aus dem neuen Song "Wahre Liebe" des Berliner Rapper Kool Savas bietet der Discounter Deutschrappern den Mindestlohn fürs Regale-Einräumen an.

Vor wenigen Tagen hat der Berliner Rapper Kool Savas einen neue Single veröffentlicht. Sie heißt "Wahre Liebe" und wird von dem Hamburger Rapper Samy Deluxe in mehreren Textpassagen unterstützt. Es geht grob gesagt gegen alle Rapper, die für Geld rappen und demzufolge keine wahren Rapper sind.

Im Teil, den Samy Deluxe besteuert, heißt es wörtlich: "Also bitte bring mir diese Rapper her, egal wie viele / in einem Jahr füllt ihr alle wieder das Regal bei Lidl".

Der Discounter hat Humor bewiesen und darauf bei Twitter reagiert. Das Unternehmen schreibt: "An alle Rapper, die bei Lidl Regale auffüllen wollen, wir zahlen 12€ Mindestlohn." Dieser Tweet vom Wochenende ist mehr als 700 Mal retweetet worden und wird mehr als 1.600 Mal mit Herzchen geliket.