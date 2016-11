An der Berliner Charité gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen zwei Pfleger. Ein achtjähriger Junge habe seinen Eltern von mehrmaligem Missbrauch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie berichtet, sagte der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik, Ulrich Frei, am Mittwoch. Seit Sonntag liefen deshalb Ermittlungen der Kriminalpolizei, gesicherte Erkenntnisse gebe es aber noch nicht. "Die Charité kooperiert vollumfänglich mit Polizei und Staatsanwaltschaft", teilte das Klinikum am Mittwoch mit.

Ein Polizeisprecher sagte, die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. Bislang wurden nach Charité-Angaben unter anderem Akten und Dienstpläne gesichert. Die beschuldigten Pfleger seien derzeit vom Dienst freigestellt. Weitere Details nannte Frei nicht und verwies auf den Wunsch der Charité, das Kind wie auch die Beschuldigten während der laufenden Ermittlungen zu schützen.

An der Charité hatten schon einmal Missbrauchsvorwürfe gegen einen Pfleger hohe Wellen geschlagen. 2012 beschuldigte eine 16-Jährige einen 58-Jährigen des Missbrauchs in einer Rettungsstelle. Damals hatte es große Kritik an der Kommunikation und dem Umgang der Klinik mit dem Thema gegeben. Die Staatsanwaltschaft stellte damals nach mehreren Monaten die Ermittlungen gegen den Pfleger ein.